Alvin in Italia. Il papà: 'Ora sei a casa'

(ANSA) - MILANO, 8 NOV - E' tornato oggi in Italia Alvin Berisha, il bimbo di 11 anni di origine albanese portato via dall'Italia nel dicembre del 2004 dalla mamma. Appena sceso dall'aereo, Alvin è apparso sereno e sorridente. Vestito con jeans, giubbotto blu ed un cappellino rosso, Alvin nello scalo romano ha trovato ad accoglierlo il padre e le due sorelle. Ora, a quanto si è appreso, la Polizia di frontiera sta procedendo per il disbrigo delle formalità burocratiche e per le procedure di affidamento del minore al padre.