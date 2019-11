Mps: condannati a oltre 7 anni Mussari e Vigni

Il Tribunale di Milano ha condannato a 7 anni e 6 mesi di carcere Giuseppe Mussari, a 7 anni e 3 mesi Antonio Vigni e a 4 anni e 8 mesi Gian Luca Baldassarri, ex vertici di Monte dei Paschi di Siena tra gli imputati per le presunte irregolarità nelle operazioni effettuate dalla banca senese tra il 2008 e il 2012 per coprire le perdite dovute all'acquisizione di Antonveneta. I giudici hanno anche condannato Daniele Pirondini, ex direttore finanziario di Rocca Salimbeni a 5 anni e 3 mesi.

Nessuna attenuante per l'ex presidente di Mps Giuseppe Mussari: lo hanno deciso i giudici di Milano che lo hanno condannato a 7 anni e 6 mesi di carcere nel processo sulla gestione finanziaria della banca in cui sono stati condannati anche tutti gli altri 15 imputati.

A tutti, però, sono state concesse le "attenuanti generiche" ma non a Mussari e nemmeno all'ex managing director di Deutsche Bank Ivor Scott Dunbar, mentre per tutti sono state escluse le aggravanti della transnazionalità e del "grave nocumento ai risparmiatori".