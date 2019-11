Milan, Gazidis: 'Juve tappa per crescita'

(ANSA) - MILANO, 7 NOV - "Siamo una squadra giovane che sta crescendo, ognuna di queste partite è un'opportunità per crescere e migliorare". Così l'ad del Milan, Ivan Gazidis, rispondendo a una domanda sulla sfida di domenica contro la Juventus. "Contro la Lazio il risultato è stato deludente ma ci sono elementi della performance su cui si può costruire - ha notato il manager rossonero -. Siamo focalizzati sulla crescita.

I nostri giocatori possono crescere. E' una grande opportunità giocare contro una grande squadra, in una grande atmosfera. Ne vogliamo di più di queste opportunità, perché vogliamo tornare sul palcoscenico europeo". Gazidis ha concluso spiegando che "ci saranno alti e bassi lungo la strada, ma quello è il nostro obiettivo. Anche se sono giovani i nostri giocatori hanno desiderio e fame di imparare e migliorare. Dobbiamo dargli la chance di imparare in queste occasioni. Sono convinto che giocheranno bene in questo fine settimana".