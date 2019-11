Federcaccia, Costa su richiami sbaglia

(ANSA) - MILANO, 7 NOV - "Il ministro Costa non ha annullato l'uso dei richiami vivi, ha però fatto di peggio: per evitare la cattura di pochi esemplari di specie cacciabili, ha annullato secoli di storia rurale delle terre lombarde, di cui i roccoli, postazioni per catturare avifauna migratoria viva, veri monumenti d'arte architettonica e botanica, sono simbolo": lo afferma l'avv. Lorenzo Bertacchi, presidente di Federcaccia Lombardia sostenendo che la decisione "è inaccettabile".

"Il ministro Costa ha annullato la delibera di Regione Lombardia relativa alla cattura dei richiami vivi. Si tratta di atto del tutto inutile, dal momento che la delibera era già sospesa dal Tar Lombardia. Ma è chiaro l'intento del Ministro: evitare che nel 2020 il Tribunale entri nel merito della legittimità o meno della delibera, spiegando anche gli eventuali errori commessi dalla Regione, se ce ne sono. La Regione infatti ha seguito la disciplina dettata dalla legge nazionale e dalla Direttiva Europea", sottolinea Federcaccia.