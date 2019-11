Eurolega: Milano-Baskonia 81-74

(ANSA) - ASSAGO (MILANO), 7 NOV - Per una notte almeno l'Ax Milano è la regina d'Europa. Aspettando i risultati di Cska Mosca e Barcellona, l'Olimpia è per la prima volta nella storia in testa solitaria all'Eurolega: la vittoria casalinga per 81-74 contro il Baskonia sancisce per la ciurma di coach Messina il sesto successo in fila e certifica l'esplosione - che era già nell'aria - di Amedeo Della Valle. Dopo un periodo già molto positivo, il figlio d'arte vive una serata da protagonista e firma il suo massimo di valutazione (19) in carriera in Eurolega: nel parziale di 17-0 che spazza via i baschi, Della Valle realizza in una manciata di possessi 11 punti con due triple, tre tiri liberi, un canestro da palla rubata e un rimbalzo (chiuderà con 15 complessivi), uscendo a 36'' dalla fine con la standing ovation. "Non mi aspettavo di essere l'mvp della gara - ammette a caldo - ma dobbiamo solo preoccuparci di continuare a vincere partite. Stasera andrò a fare festa? No, vado dritto a casa perché lunedì si torna in campo contro Pistoia".