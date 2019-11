A L'Artigiano in Fiera 43 ristoranti

(ANSA) - MILANO, 7 NOV - Artigiano in Fiera porta a Milano il meglio della cucina e dei prodotti agro alimentari di prima qualità da tutto il mondo. La manifestazione in programma a Fieramilano (Rho-Pero) accoglierà oltre 3000 artigiani. Come sempre l'ingresso è gratuito, basta collegarsi al sito pass.artigianoinfiera.it e registrarsi per ricevere il pass tramite mail. L'evento è in programma dal 30 novembre all'8 dicembre, dalle 10 alle 22.30. Oltre a centinaia di artigiani che proporranno i prodotti tipici delle loro regioni, saranno presenti 43 ristoranti e 21 luoghi del gusto - allestiti anche per il consumo in loco - dove assaporare le specialità tipiche di ogni angolo del globo: tutti accomunati dalla scelta di ingredienti di prima qualità e diretti da chef provenienti dai Paesi rappresentati da ogni cucina.