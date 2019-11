Spray peperoncino a scuola, 4 in ospedale

(ANSA) - MONZA, 6 NOV - Uno studente di quarta liceo ha spruzzato uno spray al peperoncino a scuola, questa mattina all'interno del liceo artistico Valentini Nanni di Monza.

A quanto emerso, forse nel mostrarlo agli amici nei corridoi, lo ha inavvertitamente azionato. Quattro studentesse, due diciottenni e due sedicenni, avvertendo bruciore ad occhi e gola, sono state soccorse e trasportate in pronto soccorso per accertamenti. Tutte e quattro sono state fortunatamente dimesse senza alcun giorno di prognosi. Indagini dei carabinieri in corso.