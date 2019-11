Premiati gli Ambasciatori terre Puglia

(ANSA) - MILANO, 6 NOV - La cantante tarantina Mietta. Il comandante delle Frecce Tricolori, il maggiore Gaetano Farina, originario di Francavilla Fontana (Brindisi). Il Rettore dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, la foggiana Giovanna Iannantuoni, e il presidente della Camera Nazionale della Moda Carlo Capasa, d'origine salentina. Sono questi i premiati come 'Ambasciatori di terre di Puglia' 2019 nella cerimonia in programma a Milano domenica, 10 novembre alle 17 nella Sala Alessi di Palazzo Marino.

Il riconoscimento, alla 14/ma edizione, è organizzato dall' Associazione regionale pugliesi di Milano, presieduta dal gen.

Camillo de Milato, e ha visto premiati, in passato, fra gli altri il Carnevale di Putignano, l'ospedale 'Casa Sollievo della Sofferenza' di San Giovanni Rotondo, Lino Banfi, Checco Zalone, Ron, Al Bano Carrisi, Renzo Arbore, i Negramaro, lo stilista Angelo Inglese, Teo Teocoli, i registi Sergio Rubini ed Edoardo Winspeare, lo scrittore Marcello Veneziani.