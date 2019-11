Neve nelle valli, grandine in pianura

(ANSA) - BERGAMO, 06 NOV - Prima neve stamattina a Foppolo e a Vilminore di Scalve, oltre che sul Monte Pora e sul Monte Alben. Mentre invece nel resto del Bergamasco si è abbattuta una fitta grandinata, che ha causato disagi alla circolazione un po' in tutta la provincia di Bergamo, in particolare nella Bassa. Non si segnalano invece danni.