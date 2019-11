Milano-Cortina: Sangalli, bene ad Novari

(ANSA) - MILANO, 6 NOV - "La nomina di Vincenzo Novari ad amministratore delegato del comitato Giochi invernali Milano-Cortina è un importante passo in avanti nel percorso verso le Olimpiadi 2026. Novari, per diversi anni alla guida di 3Italia, è un apprezzato top manager a livello internazionale".

Lo ha dichiarato il presidente della Confcommercio e della Camera di Commercio di Milano, Carlo Sangalli. "Siamo certi - ha aggiunto - che con la sua esperienza saprà coinvolgere il mondo delle imprese in un evento certamente strategico non solo per i territori direttamente coinvolti ma per tutto il nostro Paese".