Lifebility Award a Corax

(ANSA) - MILANO, 6 NOV - Con il progetto di un dispositivo per il trasporto e il trattamento dei bimbi ustionati, CORAX ha vinto la nona edizione di Lifebility Award, il concorso dell'omonima associazione che premia giovani 18 ai 35 anni per progetti e idee innovative sostenibili e sociali.

Menzione di merito è andata a SOCSAN, un portale che semplifica l'accesso ai servizi socio sanitari domiciliari. Fra i progetti finalisti figuravano anche FBB, combinazione di un drone elicottero e di un mezzo estinguente biodegradabile e compostabile, ROUTE 4.0, per il monitoraggio della manutenzione delle strade, My Cardio e Digital Literacy Campaign. La premiazione si è tenuta questa mattina in Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi nella sede di via Meravigli.