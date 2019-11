Guardiola, pari con Atalanta è successo

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - "Abbiamo giocato un incredibile primo tempo, ma tutti sanno quanto è talentuosa l'Atalanta. Questa competizione va a momenti, bisogna prenderli come vengono. Non abbiamo chiuso la partita, ma al di là del rigore dovevamo chiudere la partita. Bisogna sapere soffrire, difendere". Così Pep Guardiola, intervistato da Sky, al termine di Atalanta-Manchester City. Ma nel secondo tempo cosa è successo? E' stata brava l'Atalanta o è calato il City? "Dell'Atalanta, lo vedete ogni settimana - risponde -. Voi sapete cosa significa giocare contro l'Atalanta, fare quattro punti è un grande successo di noi. Abbiamo tante difficoltà, tanti infortuni.

Grande prestazione in tutti i sensi". Non mi era mai capitato di schierare tre portieri diversi in una sola gara. Ho avuto un po' di paura quando è stato espulso Bravo ma abbiamo reagito bene e lasciato solo un tiro in porta nel finale quando abbiamo schierato Walker come portiere".