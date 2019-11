Esce Ultima edizione, tributo a La Notte

(ANSA) - MILANO, 6 NOV - "Ultima edizione. Storie nere dagli archivi de La Notte" raccoglie le foto inedite del quotidiano milanese La Notte, in edicola del 1952 al 1995 e nasce come progetto di ricerca nel 2017, per uscire in libreria con le Edizioni Milieu (350 pagine, euro 39) domani su progetto grafico del designer Beppe Del Greco a cura di Salvatore Garzillo, Alan Maglio e Luca Matarazzo.

Il volume è stato presentato in prefettura, alla presenza dei curatori del volume, del prefetto di Milano Renato Saccone. Con il sostegno di archivisti e altri collaboratori, l'indagine attraversa diversi fondi di conservazione che riguardano il quotidiano milanese. Gli autori hanno studiato la produzione fotografica direttamente dai negativi realizzati dai fotoreporter de La Notte. La suddivisione del materiale in categorie quali "Aggressioni e ferimenti", "Rapine", "Prostituzione", "Droga", "Incidenti", "Reati Vari" ricalca quella creata dai fotografi di redazione dello storico quotidiano.