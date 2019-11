Epatite C, in Italia 200mila trattati

(ANSA) - MILANO, 6 NOV - Ad oggi sono più di 196.000 le persone con epatite C trattate in Italia con gli antivirali di ultima generazione che portano alla guarigione nel 97-98% dei casi. Ma il problema ora sono le persone con l'infezione, che non sanno di essere malate. Lo hanno spiegato gli esperti riuniti all'incontro organizzato da Gilead con l'Associazione italiana studio fegato (Aisf), la Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (Simit), Fondazione The Bridge e Federazione LiverPool per la campagna "Insieme si vinCe". Come ha spiegato Massimo Andreoni della Simit, "l'Istituto superiore di Sanità ha stimato, fino a gennaio 2018, che fossero 470.000 le persone non trattate, di cui 300.000 non sapevano di essere infette. Cifra che scende a 390.000 non trattati, se togliamo gli 80.000 curati tra il 2018 e ottobre 2019". E rimangono da abbattere alcune barriere. "Tanti pazienti - aggiunge Salvatore Petta, segretario di Aisf - ancora si vergognano di dire che hanno questa malattia in famiglia o sul lavoro".