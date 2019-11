Delpini: Islam non è uguale a terrorismo

(ANSA) - MILANO, 6 NOV - "Identificare l'Islam con i terroristi è una generalizzazione insopportabile, così come identificare i cristiani con le potenze imperialiste, oppressive del colonialismo, o con l'arroganza e l'invadenza di alcuni governi". Lo ha detto l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, nel suo intervento all'incontro interreligioso con i responsabili delle comunità musulmane presenti sul territorio della diocesi e quelli del Forum delle religioni, in cui è stato sottoscritto il documento sulla fratellanza umana siglato a febbraio da papa Francesco e dal grande imam di Al Azhar Ahmad Al-Tayyeb.

"C'è troppo buio nel nostro tempo, reso ancora più cupo dall'ignoranza, dalla generalizzazione, dalla lettura del passato come fonte inesauribile di rivendicazione e risentimento. L'alternativa al buio è l'incontro personale, considerarsi interlocutori possibili, senza schierarsi dentro un'istituzione o dentro una religione", ha detto l'arcivescovo.

All'incontro ha partecipato anche la comunità buddista.