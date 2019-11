Champions: Atalanta-Manchester City 1-1

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - Atalanta e Manchester City 1-1 in una partita del Gruppo C di Champions League, disputato ma San Siro.

Queste le reti: nel pt 7' Sterling; nel st 4' Pasalic. Espulso Claudio Bravo al 36' st per fallo da ultimo uomo su Ilicic, e in porta è andato il difensore Walker. Nel primo tempo Gabriel Jesus ha calciato fuori un rigore.