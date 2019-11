Brescia: Grosso, grande occasione per me

(ANSA) - MILANO, 06 NOV - "Per me questa è una grandissima occasione, nata all'improvviso e della quale sono orgoglioso.

Sono convinto che abbiamo le carte in regola per centrare un obiettivo grandissimo come la salvezza. Ora c'è bisogno di tranquillità e di ritrovare spensieratezza. Non mancano insidie, ma preferisco pensare agli aspetti positivi di questa sfida.

Cellino? Ha un carattere particolare ma io sono pronto, per me è un grande momento". Sono le prime parole del nuovo allenatore del Brescia Fabio Grosso durante la presentazione ufficiale.