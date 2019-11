Allarme bomba, Malpensa chiusa per 20'

(ANSA) - MALPENSA (VARESE), 6 NOV - Il Terminal 2 dell'aeroporto internazionale di Milano Malpensa (Varese) è stato chiuso per venti minuti a causa di un allarme bomba questa sera.

A quanto emerso, una persona sarebbe stata fermata con una valigia contenente un oggetto sospetto, ora al vaglio della Polizia di Stato. Come da procedura, è stato attuato il piano di emergenza Leonardo Da Vinci che prevede la chiusura dello scalo, garantendo comunque l'operatività dei voli. Indagini in corso.