Umbro veste No Walls, squadra migranti

(ANSA) - MILANO, 5 NOV - E' una netta presa di posizione contro il razzismo nel mondo del calcio quella di Umbro Italia, che è diventato sponsor tecnico della NoWalls Internazionale Fc, la squadra di calcio dell'omonima associazione di promozione sociale attiva a Milano dal 2016. La NoWalls - con giocatori di 14 nazionalità, dalla Nigeria al Kosovo - gioca in un campionato Master Acli di calcio a 11. "Il progetto - spiega Claudio Ceriani di NoWalls - ha come obiettivo primario quello di creare una squadra di calcio che sia un giocoso veicolo di integrazione. All'insegna del divertimento, alleniamo gli studenti di NoWalls e non solo a essere un gruppo organizzato, disciplinato, capace di sfide leali e vincenti. Siamo convinti che i ragazzi seguiti dal nostro team in modo professionale e gentile, si sentano accolti e accettati. Inoltre stando insieme, e ancor più giocando insieme, dimostrandoci leali e sportivi, mostriamo al mondo che incontriamo quanto siano infondate le paure che aprono la strada al razzismo".