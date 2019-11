Segre: incontrare Salvini? Porta aperta

(ANSA) - MILANO, 05 NOV - Matteo Salvini "lo incontrerò, certo, perché non dovrei? Se lui mi vuole incontrare perché no?". Lo ha detto la senatrice a vita, Liliana Segre, arrivando all'incontro 'L'etica della responsabilità: dalla memoria all'universalità dei diritti', organizzato dal Municipio 6 del Comune di Milano con il liceo statale Marconi e l'associazione 'Figli della Shoah'. "Se io non odio, perché non dovrei aprire la porta?", ha risposto la senatrice a chi le ha ricordato le recenti polemiche con il centrodestra.