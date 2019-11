Razzismo, Lapo Elkann sta con Balotelli

(ANSA) - TORINO, 5 NOV - "Sei un italiano e hai fatto tanto per l'Italia in Nazionale e ahimè anche per l'Inter e il Milan".

Lapo Elkann, in un tweet sul profilo di Italia Independent, esprime solidarietà a Mario Balotelli, l'attaccante del Brescia colpito da attacchi razzisti.

"Forza Mario, Forza Balotelli io sono con te insieme a tutto il team di Italia Independent", aggiunge Lapo con con gli hastag #forza mario, #diversityisastrenght, #no al razzismo, #siamo tutti italiani.