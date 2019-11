Idratazione protegge occhi da disturbi

(ANSA) - MILANO, 5 NOV - Stressati dall'uso di devices, esposti a polveri e corpi estranei che non sono solo presenti nello smog cittadino ma anche negli ambienti chiusi: gli occhi sono soggetti a fastidi, che si possono evitare con qualche precauzione.

Per quanto riguarda gli ambienti chiusi tra le buone norme da seguire vi è il ricambio dell'aria ogni 4-6 ore, mentre per gli occhi in particolare è importante bere ogni giorno la giusta quantità di acqua. "Questa fondamentale parte dell'occhio insieme al corpo vitreo sono fatti per oltre il 90% d'acqua, quindi sarebbe davvero impossibile immaginare di avere un apparato visivo sano e perfettamente efficiente senza un corretto apporto di acqua. - spiega Alessandro Zanasi, esperto dell'Osservatorio Sanpellegrino - Ecco perché bere almeno 8 bicchieri di acqua al giorno senza aspettare lo stimolo della sete, ma anzi anticipandolo, fa bene al nostro organismo in generale ma in particolare può rappresentare una vera e propria azione di prevenzione per la salute dell'apparato visivo".