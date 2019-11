Gdf Pavia scopre evasione da 85 milioni

(ANSA) PAVIA, 5 NOV - Un gruppo criminale dedito all'evasione fiscale e al riciclaggio di denaro sporco, che si è svolto con l'emissione nel mercato legale di oltre 85 milioni di euro di fatture false, è stato scoperto dalla GdF di Pavia. I finanzieri della Compagnia di Pavia, attraverso l'esecuzione di 18 verifiche fiscali, hanno ricostruito il cospicuo volume d'affari delle società controllate analizzando la documentazione contabile rinvenuta e tutti i rapporti finanziari riconducibili alle stesse e ai loro rappresentanti legali, e ricostruendo i numerosi rapporti commerciali.

"Il risultato è stato sbalorditivo - si legge in un comunicato diffuso poco fa dalle Fiamme Gialle pavesi -: centinaia di operazioni commerciali effettuate dal 2010 al 2018 erano riconducibili a fatture per operazioni inesistenti. In particolare le società, che di fatto operavano nel settore delle pubblicitàe dei servizi a disposizioni delle imprese, fatturavano lavori di edilizia senza avere strutture societarie idonee o competenze specifiche".