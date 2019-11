Eicma, 10 milioni visitatori in 15 anni

(ANSA) - RHO (MILANO), 5 NOV - Negli ultimi 15 anni Eicma ha registrato più di dieci milioni di visitatori e ha occupato oltre tre milioni di metri quadrati lordi con gli stand degli espositori e le proposte di intrattenimento racing ed edutainment delle aree esterne. Lo ha detto inaugurando la 77/ma edizione della Rassegna internazionale del ciclo e motociclo alla Fiera di Milano il presidente di Eicma Andrea dell'Orto. "E a crescere costantemente non sono solo i numeri, ma anche il valore istituzionale del nostro appuntamento, l'attenzione dei media, la sua attrattività globale e l'inclinazione a vivere anche oltre i padiglioni". "Un successo - ha sottolineato Dell'Orto durante l'evento inaugurale condotto da Diletta Leotta - frutto di un lavoro accurato e di una serie di azioni strategiche, che ci hanno permesso nel tempo di passare dall'essere una fiera ad affermarci come evento espositivo internazionale imprescindibile per il settore".