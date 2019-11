Rettore: festa abusiva, ora denuncia

(ANSA) - MILANO, 4 NOV - "Oggi stesso parte la denuncia contro ignoti, sappiamo chi è stato ad organizzare" ma "non siamo pubblici ufficiali e non possiamo identificare queste persone". Lo ha detto il rettore dell'Università Statale Elio Franzini a margine di un incontro a Milano, commentando la festa abusiva organizzata all'interno di via Festa del Perdono la notte di Halloween.

"Alle 16 avevamo chiuso l' università, ma ci è stata impedita la chiusura da alcuni che si sono messi sul portoncino di ingresso" e "dalle 18 hanno iniziato a portare alimenti e alcol.

Qui c'eravamo solo io, il direttore generale e poche guardie giurate, almeno visibili eravamo solo noi", ha proseguito il rettore ricostruendo. A chi gli ha chiesto se sia stato troppo morbido, Franzini ha risposto di aver agito seguendo il "buon senso": "non penso affatto di aver agito in modo morbido, penso che qui le forze in assetto da combattimento è bene che non entrino".