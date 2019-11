Presi 2 rapinatori di tassisti a Milano

(ANSA) - MILANO, 4 NOV - Insieme formavano una sorta di coppia di rapinatori alla 'Bonnie e Clyde', i due tossicodipendenti, un uomo e una donna, che sono stati arrestati dalla Polizia, a Milano, per aver messo a segno un colpo a averne tentato un altro ai danni, in entrambi i casi, di taxisti. E gli investigatori sospettano che possano essere gli autori seriali di numerose altre rapine a conducenti di auto pubbliche.

I due, Alfonso Agosto, di 51 anni, e Veronica Miliani, di 47, "entrambi con precedenti e cocainomani", come hanno spiegato gli agenti del Commissariato Porta Genova, sono stati arrestati su ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Milano.

L'accusa è di aver rapinato dell'incasso, circa 500 euro, un taxista in via Arena il 29 agosto scorso, e di aver provato a rapinarne un altro il 16 ottobre in via Scaldasole, fallendo per la reazione del taxista.