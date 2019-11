Concerto per caduta del Muro di Berlino

(ANSA) - MILANO, 4 NOV - In occasione dei 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino, la Centrale dell'Acqua di MM SpA ospita Massimo Zamboni in esclusiva per la prima uscita del tour di Sonata a Kreuzberg.

Sul palco, oltre a Zamboni, ex chitarrista dei CCCP, Angela Baraldi alla voce e Cristiano Roversi alla tastiera, con un repertorio che spazia da Lou Reed a Nico, da Kim Carnes a DAF, Doors, Einstürzende Neubaten. Un reading/concerto che evoca la Berlino dei primi anni '80, la città del Muro.

Colonna sonora dello spettacolo teatrale 'Nessuna voce dentro', tratto dall'omonimo romanzo di Zamboni pubblicato da Einaudi nel 2017, Sonata a Kreuzberg raccoglie e rielabora in una forma completamente nuova e senza derive nostalgiche grandi capolavori di quegli anni a ridosso (in senso lato) del 1981, quando Zamboni decise di trascorrere la sua estate a Berlino, ai quali si aggiungono quattro brani inediti: due di Zamboni e due di Roversi.