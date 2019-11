Champions: Favre, Inter pericolosa

(ANSA) - MILANO, 04 NOV - ''Dobbiamo prepararci bene e fare bene sia la fase offensiva che quella difensiva. Serve il giusto equilibrio. L'Inter è una squadra pericolosa ed è difficile giocare contro di loro''. Il tecnico del Borussia Dortmund Lucien Favre mette in guardia la sua squadra riguardo la sfida di domani contro i nerazzurri di Antonio Conte. Una partita che può essere decisiva per la qualificazione agli ottavi di Champions League visto che entrambe le formazioni hanno conquistato finora 4 punti. L'Inter cercherà di replicare la partita di San Siro che ha visto i nerazzurri vincere per 2-0.

''Servirà una grande prestazione'', continua l'allenatore che non si sbilancia sulle condizioni di Reus. ''Al momento non posso dire se giocherà contro l'Inter oppure no. Dobbiamo aspettare l'allenamento di oggi e di domani''. Marco Reus è stato costretto a lasciare il campo contro il Wolfsburg alla mezz'ora del primo tempo per infortunio.