(ANSA) - MILANO, 4 NOV - Andava a spasso con un procione al guinzaglio, nel quartiere dove vive, alla periferia di Milano, e si recava con la bestiola anche al ristorante, di fronte ai clienti attoniti. Ora, dopo una serie di segnalazioni, l'animale è stato sequestrato dai Carabinieri forestali e portato in un centro per animali selvatici.

La donna, che ora rischia una denuncia per detenzione illegale di animali pericolosi (il procione è un mammifero di circa un metro di lunghezza e del peso di 20-30 chili, come un cane di taglia media che però può essere portatore sano di rabbia e lectospirosi) era stata notata passeggiare con il procione al guinzaglio, a Baggio, nella periferia sud-ovest della città, e lo teneva in casa senza particolari accorgimenti.

I carabinieri, insieme ai veterinari dell'Ats, lo hanno portato in un centro specializzato per la reimmissione graduale nell'ambiente di animali selvatici in Emilia-Romagna.