Vento e neve, chiuso tratto ss38

(ANSA) - VALDIDENTRO (SONDRIO), 3 NOV - A causa forti raffiche di vento e neve e il pericolo di caduta sassi sulla carreggiata è stata chiusa al traffico, in entrambi i sensi di marcia, la statale 38 dello Stelvio in territorio comunale di Valdidentro (Sondrio). Lo rende noto Anas specificando che personale proprio e di una società sono sul posto per cercare di ripristinare al più presto possibile le condizioni di sicurezza necessarie a consentire la riapertura della strada.