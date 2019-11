Maldini, Milan esca dalle difficoltà

(ANSA) - MILANO, 3 NOV - "Dobbiamo pensare partita per partita, come ha detto Boban giovedì. Dobbiamo uscire da questa situazione difficile. Contro la Lazio non è una partita decisiva ma è importante perché le cose vanno spedite e non possiamo perdere il passo". Lo dice, a Sky, il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, a pochi minuti dal fischio di inizio della gara contro la Lazio. "I tre punti conquistati contro la Spal - aggiunge Maldini - fanno bene, la classifica si muove e fa piacere. Potevamo avere due punti più per la partita con Lecce.

Ma ora è inutile pensare al passato, dobbiamo affrontare un trittico di partite difficile, ma arriveremo preparati".