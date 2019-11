Juric: Nessun coro razzista a Balotelli

(ANSA) - ROMA, 3 NOV - "Oggi non c'era nessun ululato razzista, grandi fischi, sfottò, nei confronti di un grande giocatore e nient'altro. Altre volte mi sono sentito dire 'Zingaro di merda', ma oggi niente. Chiedete a Balotelli quello che ha sentito lui per reagire così". Il tecnico del Verona, Ivan Juric, a Sky Sport smentisce che a Verona ci siano stati episodi di razzismo contro Supermario. "Non ho alcun problema a denunciare cori, se ci sono, anche se a farli sono i nostri tifosi - aggiunge - sono cose che non si possono accettare nel 2019. Ma oggi non c'è stato proprio niente".