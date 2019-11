Inzaghi: "Sfatato il tabù di San Siro"

(ANSA) - MILANO, 3 NOV - "Abbiamo vinto meritatamente una partita importante contro una squadra che ha disputato un buon match. Ma la Lazio ha giocato una partita buonissima e ha fatto di tutto per vincere, volevamo spezzare il tabù San Siro dopo 30 anni". Lo dice l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, a Sky, dopo la vittoria (2-1) a San Siro che porta la Lazio al quarto posto, al pari di Atalanta e Cagliari. "Siamo usciti dalla crisi? Io - spiega Inzaghi - ero tranquillo dopo le sconfitte, le nostre prestazioni erano all'altezza, avevamo sbagliato rigori, preso un mucchio di pali. Ora la classifica è corta, ma è prematuro parlarne. Serve solo dare continuità ai risultati.

Credo fortemente in questa squadra e in questo gruppo, abbiamo l'obbligo di alzare l'asticella". Parole al miele per Luis Alberto: "Lavora duro e ha meritato di tornare in Nazionale, sono due anni e mezzo che ha un rendimento impressionante".