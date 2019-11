Colpo del Cagliari, Atalanta battuta 2-0

(ANSA) - BERGAMO, 3 NOV - Non si ferma la corsa del Cagliari, che fa il colpo anche a Bergamo e l'Atalanta cade in casa.

Finisce 2-0 per la squadra di Maran il match dell'ora di pranzo dell'11/a giornata: tre punti da favola che consento al Cagliari di agganciare proprio la Dea al quarto posto. A sbloccare il match al 32' del primo tempo l'autogol di Pasalic. I nerazzurri di Bergamo provano a reagire (traversa di Gomez), ma restano in 10 per l'espulsione di Ilicic al 39'. Nel secondo tempo (13') arriva il raddoppio con Oliva.