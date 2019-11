Scontro a Milano, bimbo fuori pericolo

(ANSA) - MILANO, 2 NOV - E' fuori pericolo il bambino di 9 anni rimasto gravemente ferito in seguito all'incidente stradale che ha coinvolto tre auto ieri sera dopo le 23.30 in via Antonioni a Milano.

Il bimbo, da quanto è stato riferito, viaggiava con il padre su una macchina blindata e con lampeggiante, intestata a una società privata.

Per lo schianto il piccolo ha riportato un pesante trauma, ha perso conoscenza ed è stato ricoverato al Policlinico.