Raggira un 93enne, arrestato a Pavia

(ANSA) - PAVIA, 2 NOV - Alla guida di un'auto cercava di "agganciare" anziani, potenziali vittime dei suoi tentativi di truffa. L'uomo, un 44enne di Napoli, è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Pavia dopo aver messo a segno un colpo ai danni di un pensionato di 93 anni.

Dopo averlo fatto salire in macchina lo ha accompagnato a casa, nel quartiere Borgo Ticino di Pavia. Qui è entrato nell'abitazione del pensionato presentandosi come figlio di un ex collega di lavoro del 93enne. Raccontando di aver bisogno di soldi perché in un momento di difficoltà, è riuscito a farsi consegnare dall'anziano 130 euro. Poi se n'è andato, cercando di avvicinare altri pensionati per truffarli con l'identico stratagemma. Ma i poliziotti l'hanno fermato. L'arresto è stato convalidato dal Gip di Pavia, con l'obbligo di soggiorno a Napoli.