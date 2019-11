Investe pedoni, fugge e si costituisce

(ANSA) - BERGAMO, 02 NOV - Ieri sera aveva investito due cittadini pachistani che attraversavano la strada a Romano di Lombardia (Bergamo), ferendo entrambi (non sono in pericolo di vita). Quindi si era dileguato. Oggi i carabinieri di Treviglio (Bergamo) hanno denunciato a piede libero il pirata della strada, che si è costituito in caserma a Romano: si tratta di un ventisettenne di Romano, denunciato per omissione di soccorso.

Gli è stata anche ritirata la patente di guida, mentre la sua Volkswagen Polo è stata posta sotto sequestro. Grazie alle telecamere, i carabinieri erano già sulle sue tracce.