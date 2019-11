Inter ingrana la 'sesta', Bologna ko 2-1

(ANSA) - BOLOGNA, 2 NOV - L'Inter ringrazia un Lukaku da record.

Il gigante belga è il primo giocatore della storia nerazzurra a segnare almeno 9 reti nelle prime 11 giornate ed è sua la doppietta che consente alla squadra di Conte di proseguire la marcia record in trasferta: 6 vittoria in altrettante partite.

La sua doppietta vale pure la rimonta su un Bologna (2-1) passato a condurre con Soriano, che vede sfumare il sogno al 91', quando Orsolini stende Martinez e La Penna sancisce il penalty che il belga trasforma. Finisce tra la contestazione del Bologna e dei suoi tifosi, che all'86 avevano protestato per un contatto su Palacio in area, su cui La Penna sorvola. In attesa del derby di Torino intanto l'Inter che si ritaglia una nuova chance di sorpasso sulla Juventus.