Ibra: ipotesi di un ritorno allo United

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - A parole indosserà almeno quattro maglie ma, nei fatti, anche in relazione a un ingaggio che in pochi possono permettersi, Zlatan Ibrahimovic dovrebbe tornare in Inghilterra, per indossare ancora una volta la maglia del Manchester United. Lo riferisce il Daily Express, secondo cui il 38enne attaccante svedese - ormai a soli due mesi dall'epilogo dell'avventura nella MLS - sarebbe ben felice di misurarsi ancora una volta in un campionato altamente competitivo come la Premier League. Il suo nome è già stato accostato al Napoli, al Milan - dove ha già giocato - e al Bologna.