Corini, contro il Verona non è un bivio

(ANSA) - BRESCIA, 2 NOV - "Non è un bivio, ma adesso ci servono i punti, le prestazioni devono essere accompagnate dai risultati". Smorza subito i toni l'allenatore del Brescia Eugenio Corini in vista del 'derby del Garda' in programma domani a Verona. Per le rondinelle - e per lo stesso allenatore che già da qualche settimana è entrato nel mirino di Cellino - è comunque una gara molto delicata dato che il ruolino di marcia racconta di un solo punto raccolto nelle ultime cinque gare.

"Abbiamo fatto una prestazione di grande livello e senza lasciarci andare al vittimismo pensando che tutto ci gira un po' male, abbiamo lavorato su quel qualcosa in più che possiamo fare per portare a casa i punti", le parole del tecnico. Contro i nerazzurri Corini ha inaugurato un nuovo assetto tattico, il 3-5-2, ma il tecnico non lascia trapelare se andrà avanti su quella strada (la sensazione è che sarà così) o se invece tornerà al 4-3-1-2.