"Barca-Lautaro? Inter non cede migliori"

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - L'Inter non cede i suoi pezzi più pregiati. E' il messaggio lanciato dall'ad narazzurro Beppe Marotta ai microfoni di Sky Sport nel prepartita del 'Dall'Ara', commentando le voci di mercato che vorrebbero il Barcellona interessato a Lautaro Martinez che ha una clausola di rescissione di 11 milioni. "Partiamo da un concetto - ha chiarito il dirigente - i giocatori sono contenti di stare con noi e, come si dice sempre, un giocatore per partire deve prima esprimere la volontà di andare via. L'Inter è una società molto forte che raramente vende i giocatori importanti, quindi vogliamo continuare su questa strada anche se chiaramente ci dobbiamo trovare anche davanti a delle situazioni da gestire. Ma questo fa parte del nostro ruolo".