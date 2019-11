Tutti in coda da Ikea per Virgil Abloh

(ANSA) - MILANO, 1 NOV - Dicono da Ikea che c'è gente in fila già da stanotte per riuscire a portarsi a casa un pezzo della collezione Markerad, 15 pezzi firmati dal design di culto Virgil Abloh per la catena svedese. Orologi, specchi, tappeti e altri elementi d'arredo sono in anteprima in queste due città, poi la vendita ricomincerà online dal 11 novembre alle 11:11.

Inevitabile che si creassero file per aggiudicarsi uno dei pezzi pensati per i millennials dal creativo che ha lanciato il marchio Off-White, che ha appena riconquistato il primo posto come brand più desiderato del pianeta per la seconda volta negli ultimi quattro Lyst Index. Abloh si è recentemente preso un periodo da aspettativa dal mondo della monda, spezzato da questa collaborazione: "L'ethos della collezione - dice il trentenne - è quello di aggiungere una qualità artistica a oggetti anonimi e quotidiani". Ecco ad esempio la borsa di carta rinforzata intesa come opera d'arte o l'immagine retroilluminata della Monna Lisa, ma anche il tappeto-scontrino.