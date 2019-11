Halloween: rissa in paesino mantovano

(ANSA) - MILANO, 1 NOV - Una violenta rissa si è sviluppata ieri pomeriggio intorno alle 18.30 nelle vie del centro di Poggio Rusco, nel Mantovano, mentre tanti bambini con i genitori bimbi erano in giro a festeggiare Halloween. Un gruppo di persone nei pressi di un bar, forse per qualche bicchiere di troppo, hanno iniziato a discutere animatamente, finendo per lanciarsi sedie e tavolini. Una sedia è finita su un parabrezza di un'auto, andato in frantumi.

L'immediato intervento dei carabinieri del NORM di Gonzaga e della Stazione di Felonica Po ha scongiurato più gravi conseguenze. I tre coinvolti sono stati portati in ospedale a Pieve di Coriano: due di loro sono stati dimessi con prognosi di dieci giorni, mentre un terzo è tuttora piantonato in ospedale e ne avrà per almeno trenta giorni a causa delle ferite riportate.

I tre - tutti marocchini - sono stati arrestati per rissa e nella mattinata di sabato saranno giudicati per direttissima presso il Tribunale di Mantova.