Esplosione in casa nel Lecchese, 1 grave

(ANSA) - LECCO, 01 NOV - Una potente esplosione ha semidistrutto una casa e ferito gravemente un uomo che si trovava all'interno, nel tardo pomeriggio di oggi, nella frazione Maresso del comune di Missaglia, in provincia di Lecco.

Lo scoppio - con ogni probabilità dovuto a una fuga di gas - è avvenuto attorno alle 18.30 e ha provocato il crollo di una parte dello stabile in via Manzoni. In quel momento nell'abitazione si trovava un uomo che ha riportato ustioni di secondo-terzo grado: le sue condizioni vengono definite molto gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, unità di pronto intervento del 118 e i carabinieri. Ancora da stabilire le cause che hanno portato all'esplosione.