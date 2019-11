Conte "Var? Non mi piace metro giudizio"

(ANSA) - MILANO, 01 NOV - "Un giudizio sul Var? È difficile perché non viene utilizzato nella stessa maniera da tutti e questo lascia perplessi. A volte viene utilizzato ed altre no, non capisco il metro di giudizio". Così il tecnico dell'Inter Antonio Conte in conferenza stampa. "È inevitabile che per le cose grosse è importante avere questo strumento, toglie l'errore ed è già una grande cosa. L'anno scorso ero più positivo. Questo non è positivo perché crea precarietà. È difficile fare l'arbitro, questo è sicuro ma devono essere molto sereni".