Sabelli: "A breve la firma con il Coni"

(ANSA) - MILANO, 31 OTT - L'ad di Sport e Salute, Rocco Sabelli, considera "normali" le "incomprensioni" avute in passato con il Coni e conferma che il contratto dei servizi sarà firmato "a breve" con Giovanni Malagò: "E' normale e inevitabile che il break-up da Coni Servizi richieda tempo, che ci siano incomprensioni e un po' di resistenza. Ma non c'è un Piano B, firmeremo e collaboreremo, c'è solo da gestire questa fase con buon senso, contendendo le proprie visioni. Il ministro dello Sport, Spadafora, e il suo ufficio stanno avendo un ruolo molto equilibrato. E' solo una questione di giorni, poi ogni problema sarà risolto. Siamo ai tavoli tecnici per definire le ultime formulazioni. La nostra collaborazione è scritta nella legge e nel buon senso, dovremo dare una forma positiva ed efficace ma alla fine si farà".