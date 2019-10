Ripresa circolazione M3

(ANSA) - MILANO, 31 OTT - Sono terminate le operazioni per la riapertura della tratta Comasina - Maciachini. I treni tornano gradualmente a viaggiare sull'intera linea 3 per tutte le destinazioni. Lo comunica Atm, scusandosi con i passeggeri.

Dall'inizio del servizio, la tratta tra il capolinea Comasina e la stazione Maciachini è stata interrotta per permettere la rimozione di un moto carrello per il lavaggio delle gallerie che ha avuto un problema a un asse che ne ha causato il blocco in linea non permettendo l'inizio del servizio viaggiatori in orario. Le operazioni di ripristino, prontamente iniziate, sono state poi momentaneamente sospese per consentire i rilievi della Polizia. Atm ha messo in campo un totale di 50 bus sostitutivi per garantire la circolazione sulla tratta sospesa, ma inevitabilmente ci sono state - spiegano i vigili urbani - ripercussioni sul traffico.