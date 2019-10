Rapinano coetanei, presi quattordicenni

(ANSA) - MILANO, 31 OTT - Tre minorenni sono stati individuati dagli agenti della questura di Varese come autori di una rapina, alla fermata di un autobus in città, ai danni di due loro coetanei. Due, di 14 anni, sono stati arrestati e portati nel carcere minorile Beccaria di Milano, mentre il terzo, 13 anni, è stato affidato ai genitori perché non imputabile.

L'episodio nel pomeriggio di ieri.

I tre hanno seguito le vittime a bordo di un autobus e, alla fermata, sono scesi con loro, minacciandoli per farsi consegnare 15 euro. E' stata la mamma di uno dei rapinati, che aspettava il figlio alla fermata, ad accorgersi di qualcosa di insolito e a chiamare gli agenti che sono intervenuti bloccando il terzetto a poca distanza.

Indagini sono in corso per capire se i tre siano stati protagonisti di alcuni episodi simili accaduti in città.