PalaSharp entra in patrimonio Comune

(ANSA) - MILANO, 31 OTT - Il PalaSharp rientrerà a tutti gli effetti nel patrimonio comunale e ospiterà le gare di hockey femminile e parahockey ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026, come previsto nel dossier di candidatura di Milano-Cortina. Lo ha stabilito oggi la giunta del Comune di Milano attraverso una delibera che passerà successivamente in Consiglio Comunale e che di fatto supera l'ipotesi di demolizione del 2013.

Il Palasharp, prima chiamato PalaTrussardi e PalaVobis, fu realizzato in via Sant'Elia nel 1986 in seguito al crollo dello storico Palazzo dello Sport ed è stato attivo fino al 2011. La sua storia è stata caratterizzata da una serie di contenziosi con la proprietà dell'area limitrofa, legati alla natura temporanea del manufatto, che ha portato nel 2013 a propendere per la demolizione.