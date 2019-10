Milan, Pioli rilancia Piatek dall'inizio

(ANSA) - MILANO, 31 OTT - Prima panchina stagionale per Suso, escluso dalla formazione titolare del Milan che affronterà questa sera la Spal a San Siro. Pioli gli ha preferito Castillejo come esterno destro del tridente, in cui torna dal primo minuto Piatek, subentrato a gara in corso nelle ultime due occasioni. Alla vigilia l'allenatore rossonero aveva preannunciato novità per dare più intensità alla squadra, e fra queste ci sono Duarte, preferito a Calabria e Conti nel ruolo di terzino destro, e Bennacer in regia al posto di Biglia. La coppia d'attacco della Spal è invece composta da Floccari e Petagna, preferito da Semplici all'altro ex rossonero Paloschi.